Зураб Джапаридзе: чем больше страна изолирована, тем сложнее будет привлекать в неё инвестиции

«Чем больше страна будет изолирована, тем сложнее и дороже будет привлекать инвестиции/деньги в страну, и тем больше «мошенников» будут подписывать и скрывать условия, которые нам не по плечу», — пишет один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Гирчи Джапаридзе в письме, отправленном из заключения. Оппозиционер комментирует инвестиционный проект компании Eagle Hill.



«О проекте Eagle Hills я слышал уже всё, с обеих сторон. Даже посмотрел рекламный ролик, снятый главным телевизионным «клоуном», и всё равно думаю, что мы, с нашей стороны, всё ещё не говорим главное простым языком. Возможно, это происходит потому, что некоторые надеются вызвать симпатию или гнев естественных сторонников «коцев» многократным употреблением слова «араб» во всех падежах.



Блаженны верующие. Скажу также, что, если человек не преступник и не террорист, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы он жил и работал в этой стране. Независимо от каких-либо признаков, по которым традиционно разделяют людей. Я против предоставления гражданства (просто так). Мы должны решить, какой порядок будет в этой стране. Чем больше людей приедет жить и работать, тем лучше и для нас, и для них. Давайте вернём гражданство всем тем бывшим гражданам, которые его лишились из-за идиотского закона.



Кроме того, я ни на йоту не верю, что есть несколько тысяч арабов-миллионеров, которые умоляют вложить деньги в недвижимость в Грузии. Нет. Не то что несколько тысяч, я даже не верю, что их может быть пять. Пять – это слишком много. Пусть будет три араба. Даже троим не верю. Вообще, я не верю, что среди богатых арабов, которые не были заинтересованы вкладывать капитал в недвижимость Грузии, когда эта страна стремительно двигалась на Запад, такой интерес возник после полной изоляции. В этом нет никакой логики. Богатые арабы не глупые.



Ещё один вопрос, прежде чем я перейду к главному. Почему-то все говорят о Крцаниси – уникальной территории, редком болоте, Патриархии, то-сё. У меня есть вопросы по Гонио. После Гонио – Квариати, потом Сарпи, потом Турция и небольшие турецкие поселения. Где больше возможностей для развития, в Гонио и Грузии в целом, или, скажем, Турции? Где море лучше? Где лучше инфраструктура? Где лучше сервис? Где качественнее строительство? (и, вероятно, дешевле)? Где более богатые покупатели (более крупный рынок)? Где больше культурного пересечения? Неужели Турция не хочет 6,5 млрд долларов инвестиций? Если 6,5 млрд долларов действительно откуда-то поступают, почему они должны быть инвестированы здесь, а не там? Что дают «мошенники» кому-то (неважно, откуда), чего турки не дали бы? Вот главный вопрос.



Это будет раскрыто в каком-то соглашении, которое они скрывают. Вот почему они это скрывают. Главное, что нам нужно сказать и объяснить людям: чем больше страна изолирована, тем сложнее и дороже будет привлекать в неё инвестиции/деньги, и тем больше «мошенники» будут подписывать и скрывать условия, которые слишком суровы для нас. Изоляция от цивилизации всегда была дорогой», — написал Зураб Джапаридзе.



