В Батуми очищают город от брошенных авто


05.12.2025   16:16


Для сохранения облика города и освобождения парковочных пространств власти Батуми проводят очистку территорий от амортизированных и брошенных автомобилей.

Муниципальная инспекция также планирует вывести из центральных районов грузовой транспорт и автомобили, припаркованные в коммерческих целях, чтобы увеличить количество свободных парковочных мест.

Параллельно служба контроля парковки усилила мониторинг нарушений, включая стоянку на тротуарах, автобусных остановках, велодорожках, местах для транспорта людей с ограниченными возможностями, а также проверяет автомобили, эвакуированные на штрафстоянку.

Проект будет реализован поэтапно и охватит весь город.


