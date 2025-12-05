|
|
|
В Батуми очищают город от брошенных авто
05.12.2025 16:16
Для сохранения облика города и освобождения парковочных пространств власти Батуми проводят очистку территорий от амортизированных и брошенных автомобилей.
Муниципальная инспекция также планирует вывести из центральных районов грузовой транспорт и автомобили, припаркованные в коммерческих целях, чтобы увеличить количество свободных парковочных мест.
Параллельно служба контроля парковки усилила мониторинг нарушений, включая стоянку на тротуарах, автобусных остановках, велодорожках, местах для транспорта людей с ограниченными возможностями, а также проверяет автомобили, эвакуированные на штрафстоянку.
Проект будет реализован поэтапно и охватит весь город.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна