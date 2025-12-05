В Батуми очищают город от брошенных авто

Для сохранения облика города и освобождения парковочных пространств власти Батуми проводят очистку территорий от амортизированных и брошенных автомобилей.



Муниципальная инспекция также планирует вывести из центральных районов грузовой транспорт и автомобили, припаркованные в коммерческих целях, чтобы увеличить количество свободных парковочных мест.



Параллельно служба контроля парковки усилила мониторинг нарушений, включая стоянку на тротуарах, автобусных остановках, велодорожках, местах для транспорта людей с ограниченными возможностями, а также проверяет автомобили, эвакуированные на штрафстоянку.



Проект будет реализован поэтапно и охватит весь город.





