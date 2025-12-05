Глава Минздрава утверждает, что вещество «камит» вообще не смешивается с водой

05.12.2025 16:40





Прежде, чем говорить людям о том, что, якобы, они были отравлены конкретным веществом, необходимо больше ответственности - Вещество, о применении которого вы говорите людям, вообще не смешивается с водой – Это элементарная химия! – указанное заявление в беседе с журналистами сделал министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.



По словам министра, «имеют место дешевые попытки ввести в заблуждение в связи с тем, что, якобы, во время митингов в Тбилиси произошло нечто, содержащее правонарушение».



Как отметил Сарджвеладзе, достаточно элементарной логики для того, чтобы понять, что это неверный, необоснованный ажиотаж.



«Это попытка иллюзии, что очевидно, и она очень дешевая.



Это хорошо видно из оценок квалифицированных врачей, но даже невооруженным глазом видно, что, реально, когда BBC опубликовало это, она дала далеко идущие оценки, и на них опираются политики, оказывается, на кого опиралась сама BBC, эти люди заявляют, что ничего такого не говорили, и им это приписывают. Поэтому, все должны воздерживаться от подобных ошибочных, неверных и необоснованных заключений. Более того, люди должны воздерживаться от того, когда предъявляют обвинения и говорят людям, что, якобы, кто-то был отравлен – здесь они должны быть осторожными.



Да, по заключениям высококвалифицированных врачей очень просто подтверждается, и достаточно элементарной логики для того, чтобы понять, что это неверный, необоснованный ажиотаж о том, что мы, якобы имеем дело с химическим отравлением», - заявил Михаил Сарджвеладзе.





