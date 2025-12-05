Фракция «За Грузию» официально потребовала создания следственной комиссии по публикации BBC

Фракция «За Грузию» внесла в парламенте проект постановления с требованием о создании следственной комиссии по публикации BBC.



Как заявил депутат Георгий Шарашидзе, «налицо преступление, которое уже частично признано премьером Ираклием Кобахидзе, когда тот заявил о том, что воду для водометов смешивали с определенным химическим веществом».



По словам Шарашидзе, временная следственная комиссия должна будет опросить, в том числе премьер-министра Кобахидзе и бывшего министра ВД Вахтанга Гомелаури.



«Мы не знаем, о каком химическом веществе идет речь, однако факт, что в воду подмешивали другое вещество, это преступление. Это налицо. Все те депутаты «Мечты», которые не согласятся с нашей инициативой по созданию комиссии, разделят ответственность за возможное преступление, которое, с большой вероятностью, пройдет время и будет доказано, что это именно преступление, так как было применено химическое вещество, запрещаемое законом. Предупреждаю всех депутатов «Мечты», что, блокируя указанную инициативу, они разделяют ответственность за то преступление, которое совершили конкретные должностные лица», – заявил Шарашидзе.



Вместе с тем, в ответ на вопрос журналиста депутат заявил, что сравнивать между собой акции прошлого года и события 20 июня категорически неприемлемо.



«Доказано, что Георгий Гахария (прим. экс-министр ВД) не отдавал приказа о применении резиновых пуль. Сравнивать 20 июня с мирными демонстрациями 2024 года абсолютно недопустимо. 20 июня был штурм на государственный институт, а в 2024 году – мирные демонстрации. Сравнивать между собой эти два события категорически неприемлемо», – отметил депутат.





