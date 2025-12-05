Как проголосовать на детском конкурсе «Евровидение-2025»

05.12.2025 18:08





Грузия станет хозяйкой «Детского Евровидения 2025» — финальное шоу состоится 13 декабря, в субботу, в 20:00.



В финале самого престижного детского конкурса Европы примут участие представители 18 стран, среди них — представитель Грузии, победитель проекта «Ранина» Анита Абгарян.



На «Детском Евровидении 2025» будет доступно онлайн-голосование за представителя Грузии — проголосовать можно как из Грузии, так и из любой точки мира.



Голосование откроется 12 декабря в 00:00 на сайте jesc.tv.



Грузия является самой успешной страной в истории «Детского Евровидения» — она побеждала в конкурсе четыре раза. Впервые Грузия принимала конкурс ранее, а нынешнее проведение стало возможным благодаря победе Андрия Путкарадзе на «Детском Евровидении 2024».



Прямую трансляцию финального шоу 13 декабря обеспечит Общественный вещатель Грузии, являющийся принимающей стороной конкурса.







