Разыскиваемый Интерполом торговец оружием задержан в Грузии


08.12.2025   12:18


В Батуми задержан 38-летний гражданин Турции, разыскиваемый по «красному циркуляру» Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

На родине мужчина осужден за торговлю оружием и повреждение чужого имущества.

Грузинские полицейские задержали его по результатам следственных мероприятий. В настоящее время в его отношении проводят экстрадиционные процедуры.


