Разыскиваемый Интерполом торговец оружием задержан в Грузии

08.12.2025 12:18





В Батуми задержан 38-летний гражданин Турции, разыскиваемый по «красному циркуляру» Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



На родине мужчина осужден за торговлю оружием и повреждение чужого имущества.



Грузинские полицейские задержали его по результатам следственных мероприятий. В настоящее время в его отношении проводят экстрадиционные процедуры.



Новости - Грузия

