|
|
|
Совершившая насилие в отношении несовершеннолетнего армрестлер приговорена полутора годам лишения свободы, условно
19.12.2025 14:45
Обвиняемая в насилии в отношении несовершеннолетнего – 15-летнего подростка армрестлер Хатия Виблиани признана виновной и приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.
Как сообщает грузинская служба «Радио Свобода», Хатии Виблиани также ограничили право менять постоянное место жительства и обязали пройти обязательный курс коррекции поведения в Национальном бюро пробации.
Судья Константин Копалиани пояснил, что при назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства, в том числе раскаяние обвиняемой, признание вины и наличие у неё несовершеннолетних детей.
Напомним, прокуратура предъявила Хатии Виблиани обвинение в насилии в отношении несовершеннолетнего, совершённом с предварительным умыслом. По данным следствия, 11 сентября текущего года в одном из магазинов Тбилиси обвиняемая Виблиани нанесла подростку физическое оскорбление, после чего продолжила применять к нему физическое насилие возле магазина.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна