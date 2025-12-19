Совершившая насилие в отношении несовершеннолетнего армрестлер приговорена полутора годам лишения свободы, условно

19.12.2025 14:45





Обвиняемая в насилии в отношении несовершеннолетнего – 15-летнего подростка армрестлер Хатия Виблиани признана виновной и приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.



Как сообщает грузинская служба «Радио Свобода», Хатии Виблиани также ограничили право менять постоянное место жительства и обязали пройти обязательный курс коррекции поведения в Национальном бюро пробации.



Судья Константин Копалиани пояснил, что при назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства, в том числе раскаяние обвиняемой, признание вины и наличие у неё несовершеннолетних детей.



Напомним, прокуратура предъявила Хатии Виблиани обвинение в насилии в отношении несовершеннолетнего, совершённом с предварительным умыслом. По данным следствия, 11 сентября текущего года в одном из магазинов Тбилиси обвиняемая Виблиани нанесла подростку физическое оскорбление, после чего продолжила применять к нему физическое насилие возле магазина.



