Родственник экс-главы СГБ задержан в Испании по запросу Грузии

19.12.2025 17:49





Бизнесмен Бичико Паикидзе, разыскиваемый Грузией за мошенническое присвоение денег при выполнении госзаказа, задержан в Испании и ожидает экстрадиции на родину. Об этом сообщил прокуратур Бека Хунашвили.



«Паикидзе был объявлен в розыск, в том числе по «красному циркуляру» Интерпола. 9 декабря текущего года он был задержан в Испании, начаты процедуры по его экстрадиции», – сказал Хунашвили журналистам.



Паикидзе – крестный ребенка бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили. Ранее он также был депутатом сакребуло Ванского муниципалитета от правящей «Грузинской мечты». СМИ называли бизнесмена «человеком СГБ», подчеркивая тем самым, что он пользуется покровительством влиятельного родственника.



В Грузии ему грозит от 6 до 9 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере и изготовление поддельных документов. По версии следствия, ущерб государству составил 4,2 млн лари (около $1,6 млн), когда компания Паикидзе занималась ремонтом дороги на западе Грузии в 2021-2022 годах.



Паикидзе покинул страну незадолго до предъявления обвинений. Его адвокат заявлял, что бизнесмен находился в Турции на лечении, выехал по удостоверению личности, а загранпаспорта при себе не имел и, соответсвенно, не может скрыться.



По делу проходят еще пять человек – подчиненные Паикидзе и сотрудники надзорной компании. Все они арестованы и ожидают приговора в заключении.



Новости-Грузия

