|
|
|
Суд приговорил армрестлера Хатию Виблиани к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно
19.12.2025 17:50
Армрестлер Хатия Виблиани, обвиняемая в избиении 15-летнего подростка, признана виновной. Судья Константин Копалиани приговорил ее к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.
Как сообщает «Радио Свобода», также Хатии Виблиани ограничили право менять постоянное место жительства и обязали пройти обязательный курс коррекции поведения в Национальном бюро пробации.
Судья Константин Копалиани пояснил, что при назначении наказания суд принял во внимание имеющиеся в деле смягчающие обстоятельства, в том числе раскаяние обвиняемой, признание вины и несовершеннолетних детей.
Для справки, прокуратура Грузии предъявила спортсменке Хатии Виблиани обвинению по факту совершения насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего. По информации следствия, 11 сентября, в Тбилиси, в одном из магазинов обвиняемая нанесла физическое оскорбление несовершеннолетнему, а позже, выйдя из магазина, продолжила насилие в отношении него.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна