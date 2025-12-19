Суд приговорил армрестлера Хатию Виблиани к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно

Армрестлер Хатия Виблиани, обвиняемая в избиении 15-летнего подростка, признана виновной. Судья Константин Копалиани приговорил ее к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.



Как сообщает «Радио Свобода», также Хатии Виблиани ограничили право менять постоянное место жительства и обязали пройти обязательный курс коррекции поведения в Национальном бюро пробации.



Судья Константин Копалиани пояснил, что при назначении наказания суд принял во внимание имеющиеся в деле смягчающие обстоятельства, в том числе раскаяние обвиняемой, признание вины и несовершеннолетних детей.



Для справки, прокуратура Грузии предъявила спортсменке Хатии Виблиани обвинению по факту совершения насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего. По информации следствия, 11 сентября, в Тбилиси, в одном из магазинов обвиняемая нанесла физическое оскорбление несовершеннолетнему, а позже, выйдя из магазина, продолжила насилие в отношении него.





