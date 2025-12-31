Сотрудниками правоохранительных органов изъято 157 кг «героина»

31.12.2025 12:36





По заявлению замминистра ВД Грузии Александра Дарахвелидзе, сотрудниками правоохранительных органов изъято 157 кг наркотического средства «героин», стоимость которого на т. н. черном рынке составляет 50 млн. лари.



По его словам, ввезти «героин» пытались в «мраморных плитах».



«30 декабря сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли еще один крупнейший факт ввоза на территорию Грузии наркотических веществ – сотрудниками правоохранительных органов изъято 157 кг наркотического средства «героин», стоимость которого на т. н. черном рынке составляет 50 млн. лари.



По обвинению в незаконном приобретении, хранении, а также незаконном ввозе на территорию Грузии наркотического средства в особо крупном размере задержан гражданин Ирана.



По доказательствам, полученным следствием, было установлено, что грузовой автомобиль въехал в Грузию из соседней страны через таможенный пропускной пункт «Красный мост».



Наркотическое средство в особо крупном размере было обнаружено в специальном тайнике, обустроенном в прицепе автомобиля.



157 кг наркотического средства «героин» пытались ввезти в «мраморных плитах».



С целью установления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, вовлеченных в совершение указанного преступления, оперативные и следственные действия по указанному уголовному делу активно продолжаются.



Следствие ведется по статьям 260-й и 262-й УК Грузии. В качестве наказания за совершение указанного преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.



Только за последние 7 месяцев, МВД Грузии были пресечены десятки фактов незаконного ввоза наркотических средств на территорию Грузии и изъято несколько десятков кг наркотиков. За совершение наркопреступлений задержано и привлечено к ответственности более 5000 человек, в том числе около 2000 лиц, вовлеченных в реализацию наркотиков», - заявил Дарахвелидзе.





