

Обвиняемый в ДТП в Болниси заключен под стражу

02.01.2025 14:57





В качестве меры пресечения задержанному по факту гибели двух несовершеннолетних в результате ДТП в Болниси суд избрал заключение.



Информацию об этом распространяет прокуратура.



«В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 30 декабря 2024 года, передвигаясь на автомобиле в Болнисском муниципалитете, обвиняемый проявил невнимательность, не смог обеспечить безопасное управление транспортным средством и сбил двух несовершеннолетних. По данным прокуратуры, в результате полученных травм потерпевшие скончались на месте», — говорится в сообщении прокуратуры.



В тот же день полиция арестовала обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статье 276 части 8 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности или эксплуатации автомобиля, повлекшее гибель двух человек).



Расследование уголовного дела продолжается.







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