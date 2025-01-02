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Обвиняемый в ДТП в Болниси заключен под стражу
02.01.2025 14:57
В качестве меры пресечения задержанному по факту гибели двух несовершеннолетних в результате ДТП в Болниси суд избрал заключение.
Информацию об этом распространяет прокуратура.
«В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 30 декабря 2024 года, передвигаясь на автомобиле в Болнисском муниципалитете, обвиняемый проявил невнимательность, не смог обеспечить безопасное управление транспортным средством и сбил двух несовершеннолетних. По данным прокуратуры, в результате полученных травм потерпевшие скончались на месте», — говорится в сообщении прокуратуры.
В тот же день полиция арестовала обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статье 276 части 8 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности или эксплуатации автомобиля, повлекшее гибель двух человек).
Расследование уголовного дела продолжается.
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