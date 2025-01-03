

В новогоднюю ночь зафиксировано 64 госпитализаций, связанных с употреблением алкоголя

03.01.2025 12:35





В новогоднюю ночь в Службу скорой медицинской помощи Тбилиси поступило 33 звонка из-за травм, полученных в результате использования пиротехники. Двадцати гражданам потребовалась госпитализация. Об этом Первому каналу Грузии заявили в Центре координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи.



Что касается других городов и регионов, то зафиксировано 25 сообщений о травмах в результате использования пиротехники, 20 пациентов госпитализированы.



По информации центра 112, в новогоднюю ночь в Тбилиси зарегистрировано 208 звонков, связанных с употреблением алкоголя. По этой причине госпитализированы 64 человека. По регионам зафиксировано 110 случаев пищевой и алкогольной интоксикации, госпитализировано 67 пациентов.







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