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Швейцарский банк Credit Suisse обвиняют в сокрытии тайных счетов нацистов


06.01.2025   18:20


Следственный комитет Сената США выдвинул обвинения против банка Credit Suisse. По данным комитета, банк скрывал важную информацию о счетах нацистов. На это указывают только сейчас обнаруженные документы.
Причастность Credit Suisse к нацистам расследует бывший прокурор США Нил Барофски. В его докладе говорится:

«В ходе расследования также были выявлены счета нескольких сотен предполагаемых нацистских посредников. Эти посредники помогали нацистам прятать золото, скрывать незаконные сделки по закупке военных материалов, присваивать еврейское имущество [...] и в целом поддерживать нацистскую военную экономику».

К примеру, в Credit Suisse имели счета нацистский банкир и немецкая компания, эксплуатировавшая труд заключённых концлагерей. По мнению комитета Сената США, в банке знали об этом и утаили важные документы в ходе предыдущих расследований, особенно в 1990-е. UBS, который стал владельцем Credit Suisse в марте 2023 года, заявил агентству AFP, что стремится обеспечить полную прозрачность.

В 1998 году Credit Suisse вместе с UBS и другими швейцарскими компаниями выплатил 1,25 миллиарда долларов в качестве компенсации жертвам Холокоста.


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