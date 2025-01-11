

Мэрия Батуми потратила 772 тыс. лари на новогодние мероприятия без тендера

11.01.2025 22:26





Мэрия Батуми организовала новогодние мероприятия на сумму 772’978 лари (это более 273 тыс. долларов США), из которых 464 тысячи лари направлены на гонорары артистам. Средства были выделены через процедуру упрощённых закупок после того, как два тендера завершились безрезультатно.



Среди артистов, выступавших на Европейской площади, следующие гонорары:



Нуца Бузаладзе – 25 510 лари;

Группа «Регион» – 30 000 лари;

Группа «Урса» – 30 303 лари;

Тика Баланчини и «Ньювани» – 46 811 лари;

Ансамбль «Алло» – 19 132 лари;

«Резо и дети» – 15 150 лари.

Полный список включает более шестидесяти артистов, а также ансамблей песен и танцев.



Прочие расходы:



Организация мероприятий – 182 490 лари (компания «Креатив Групп»);

Фейерверки – 20 000 лари;

LED-экраны – 80 000 лари.

На праздничное оформление города ранее было выделено ещё 1,8 млн лари.

Параллельно с концертами, начиная с 28 октября 2024 года, в Батуми продолжаются протесты с требованием новых выборов и освобождения политических заключённых. 4 января протестующие вышли на площадь с плакатами, осуждающими насилие и аресты участников акций.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





