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Семьи, пострадавшие от взрыва в жилом доме в Ортачала, размещены в разных гостиницах
14.01.2025 12:25
В жилом доме в Ортачала поздно ночью произошёл взрыв, в результате которого пострадавшие семьи были размещены гамгеоба (районная администрация) Крцанисского района в различных гостиницах. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.
Согласно заявлению, Тбилисская муниципальная лаборатория уже начала исследование устойчивости здания. Также сегодня начнутся работы по демонтажу повреждённого фасада и уборке территории.
«В жилом доме, где проживают около 100 семей беженцев, в результате взрыва обрушилась стена и фасад здания. На месте происшествия всю ночь находились заместитель мэра Тбилиси Каха Гуледани, глава гамгеоба Крцанисского района Бека Микаутадзе, представители соответствующих служб мэрии Тбилиси и гамгеоба Крцанисского района.
Жители смогут вернуться в свои квартиры только после того, как Тбилисская муниципальная лаборатория подтвердит, что здание пригодно для проживания», – говорится в заявлении мэрии Тбилиси.
В результате взрыва в жилом доме погиб один человек, ещё четверо пострадали. По распространенной информации, причиной взрыва, предположительно, стала утечка газа. Взрыв, предположительно, произошёл на четвёртом этаже здания.
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