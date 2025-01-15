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ДТП в Гурджаани - погибли 4 человека
15.01.2025 12:16
В Гурджаани перевернулся трайлер, есть жертвы. ДТП некоторое время назад произошло на дороге Бакурцихе-Тбилиси, около Барджисхеви.
По словам очевидцев, водитель трайлера не справился с управлением, его занесло, и он упал на легковые автомобили. В результате 4 человека погибли на месте, один тяжело пострадал. Пострадавший доставлен в больницу.
На месте мобилизованы полиция и группы спасателей.
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