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Несколько человек напали на бастующих граждан на улице Долидзе
15.01.2025 17:20
Группа граждан напала на бастующих на улице Долидзе. Также распространяется видео, на котором видно, как несколько человек физически расправляются с участником акции.
Также распространяется информация, что участников акции на улице Долидзе забросали яйцами из жилого корпуса.
Для справки, часть работодателей и работников в Грузии объявили забастовку под лозунгом «Грузия бастует!». Всеобщая предупредительная забастовка началась в 15:00 и продлится три часа. К ней присоединяются компании, университеты, объекты питания и другие бизнес-группы.
В рамках забастовки уже закрылись многие объекты, а их сотрудники вышли на улицы. Бастующие выражают протест различными баннерами: «Требуем новых выборов», «Свободу узникам режима».
Цель протеста - показать обществу, что ждет Грузию в условиях изоляции.
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