

Жертвой ДТП на дороге Гардабани-Рустави стал молодой мужчина

19.01.2025 18:54





На дороге Гардабани-Рустави произошло ДТП.



По существующей информации, в результате происшествия погиб молодой мужчина, три человека пострадали. На данный момент пострадавшие доставлены в клинику.



По данным МВД, расследование по факту начато по статье 276 УК Грузии (нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).





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