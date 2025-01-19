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Жертвой ДТП на дороге Гардабани-Рустави стал молодой мужчина


19.01.2025   18:54


На дороге Гардабани-Рустави произошло ДТП.

По существующей информации, в результате происшествия погиб молодой мужчина, три человека пострадали. На данный момент пострадавшие доставлены в клинику.

По данным МВД, расследование по факту начато по статье 276 УК Грузии (нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).


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