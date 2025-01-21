

В Грузии циркулирует более 10 различных типов вирусов - Чхаидзе

21.01.2025 13:11





Число пациентов, которых мы укладываем [в стационар] с признаками острых респираторных заболеваний, удвоилось - если посмотрим на педиатрический стационар, то резко возросла обращаемость детей с высокой температурой, кашлем и болью в горле, - сообщил в беседе с «Интерпрессньюс» медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили, профессор ТГМУ Иванэ Чхаидзе.



Как отметил Чхаидзе, сегодня в стране каждое второе гриппоподобное заболевание связано с вирусом гриппа.



«Сегодня в стране циркулирует более 10 различных типов вирусов, среди которых наибольшего внимания требует грипп. Среди циркулирующих вирусов грипп самый тяжелый.



Грипп наиболее характеризует течение с осложнениями, высоки случаи госпитализации и смерти. По данным Национального центра контроля заболеваний, ясно видно, что еженедельно число случаев заболевания гриппом растет. Практически за каждым вторым гриппоподобным заболеванием стоит вирус гриппа.



Среди вирусов гриппа наиболее часто фиксировался H1N1 — вирус т.н. свиного гриппа. Распространенность вируса гриппа В также высока. Вирусов типа H3 сравнительно немного. Каждый, кому была введена четырехкомпонентная вакцина, эта вакцина содержала 2 вируса типа А, а именно H1 и H3, и 2 вируса типа В. Состав вакцин точно совпал с циркулирующими в стране вирусами. Это означает, что у привившихся пациентов вакцина будет высокоэффективной, уровень защиты и степень предотвращения осложнений будут очень высокими.



Что касается клинического сектора, когда речь о росте случаев гриппа, мы имеем в виду случаи, которые протекают более тяжело по сравнению с другими типами. Понятно, что увеличились стационарные обращения. Если посмотреть на педиатрические стационары, то резко возросло число детей, обращающихся с высокой температурой, кашлем и болью в горле. Также увеличилось число обращающихся детей с воспалением легких. Так в клинике Иашвили, практически удвоилось число пациентов, которых укладываем с признаками острых заболеваний дыхательной системы. Среди этих пациентов у 40% протекает воспаление легких, это означает, что за этими случаями стоит вирус гриппа»,- сказал Чхаидзе.



Как отметил Иване Чхаидзе, группам высокого риска желательно сделать прививку от гриппа и находиться под наблюдением медиков. В остальных случаях целесообразно симптоматическое лечение.





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