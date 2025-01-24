

Грузия установила рекорд по сборам штрафов за нарушения ПДД в 2024 году

24.01.2025 14:35





В 2024 году государство получило рекордные доходы за счет сбора штрафов за нарушения правил дорожного движения, их размер составил 218 млн лари. Об этом сообщает bm.ge со ссылкой на отчетность Минфина Грузии.



Согласно статистике, 87 млн лари штрафов поступили в бюджет центрального правительства, а 131 млн лари – в бюджеты местных самоуправлений.



Для сравнения, в 2023 году сумма штрафов за нарушений ПДД составила 216 млн лари.



В Грузии штрафы за нарушения правил дорожного движения варьируются от 10 до 300 лари в зависимости от характера правонарушения. Помимо штрафов, в стране действует система баллов: водителям начисляется 100 баллов на их водительские права, которые постепенно уменьшаются при каждом нарушении. Если водитель исчерпывает свой годовой лимит баллов, его права аннулируют.



Согласно данным МВД Грузии, самыми распространенными нарушениями являются: превышение скорости, нарушение правил парковки, требований дорожных знаков и дорожной разметки.





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