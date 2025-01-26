

В Италии задержаны 19 грузинок

26.01.2025 12:46





В Италии, в провинции Удине, за использование и изготовление поддельных удостоверений личности задержано 19 грузинок. Информацию распространяют местные СМИ.



По их сводкам, после следственных мероприятий, проведенных прокуратурой Удине, сотрудники государственной полиции, в рамках широкомасштабной операции по борьбе с нелегальной миграцией, провели обыски по 52 локациям в 12 разных провинциях.



Территориальные службы Агентства доходов провинции Удине известили судебные ведомства о том, что с целью получения налогового кода значительная часть задержанных представлялась гражданами Евросоюза, предъявляя удостоверения личности стран-членов организации (Словакия, Польша, Литва).



Таким образом, они могли получать право на работу, а также пользоваться юридическими, налоговыми льготами, а также льготами по здравоохранению, которыми пользуются граждане ЕС. Затем они переезжали в другие провинции, где легче находили работу.



Следователи предполагают наличие хорошо стуктурированной организации, изготовляющей указанные документы за рубежом и продающей их приблизительно за 600 Евро. Следствие продолжается.



По сводкам СМИ, если задержанные не соответствуют требованиям регулярного местожительства на территории страны, они будут выдворены.





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