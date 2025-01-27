

Мы пока не приблизились к эпидемическому порогу, но все должны быть осторожны - Имнадзе

27.01.2025 17:38





Ведущий среди вирусов – грипп, 60% приходятся на вирус гриппа. Мы пока не приблизились к эпидемическому порогу, но все должны быть осторожны, - об этом в ответ на вопрос «Интерпрессньюс» заявил исполняющий обязанности директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.



Как отметил Имнадзе, сезон вируса гриппа длится до апреля.



«Никто не видел зимы без гриппа. Во время коронавируса коронавирус «подавил» грипп, было очень мало вируса гриппа. Сейчас зимний сезон, обычные вирусы, и среди них грипп является ведущим, 60% приходятся на вирус гриппа. Мы пока не приблизились к эпидемическому порогу, но давайте все будем осторожны. Напомню, что вакцина от гриппа доступна и сегодня, сезон гриппа длится до апреля, поэтому тем, кто не вакцинирован, следует сделать прививку», - отметил Имнадзе.





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