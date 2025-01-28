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Абоненты «Magticom» остались вчера без интернета
28.01.2025 11:31
«Magticom» распространяет заявление относительно перебоев в работе сервисов мобильного и фиксированного интернета.
«27 января был зафиксирован сбой в работе мобильного и фиксированного интернета MagtiCom. Сообщаем вам, что интернет-соединение MagtiCom с Грузией осуществляется из Европы по застрахованным каналам. 27 января о повреждении стало известно в Турции, где сильный снегопад и опасность схода лавин не позволили техническим группам компании-партнера добраться до места повреждения.
Что касается повреждения резервного магистрального канала, то в 21:21 27 января на грузинской стороне, на территории Аджарии, были зафиксированы подозрительные повреждения в трех точках (информация передана правоохранительным органам). Техническая группа MagtiCom работала в экстренном режиме над устранением неполадок, и в 01:54 28 января все три повреждения были полностью устранены. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в заявлении MagtiCom.
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