

Пожар охватил более 5 тыс. кв.метров на территории Lilo Mall

28.01.2025 17:25





Пожар на территории торгового центра Lilo Mall охватил площадь в более чем 5000 квадратных метров..



Как сообщили агентству InterpressNews в Службе по управлению в чрезвычайных ситуациях, в тушении пожара задействованы 12 автоцистерн, планируется привлечение дополнительной техники.



Пожар, скорее всего, вспыхнул в одном из магазинов на территории рынка Лило.





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