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Пожар охватил более 5 тыс. кв.метров на территории Lilo Mall
28.01.2025 17:25
Пожар на территории торгового центра Lilo Mall охватил площадь в более чем 5000 квадратных метров..
Как сообщили агентству InterpressNews в Службе по управлению в чрезвычайных ситуациях, в тушении пожара задействованы 12 автоцистерн, планируется привлечение дополнительной техники.
Пожар, скорее всего, вспыхнул в одном из магазинов на территории рынка Лило.
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