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Пожар охватил более 5 тыс. кв.метров на территории Lilo Mall


28.01.2025   17:25


Пожар на территории торгового центра Lilo Mall охватил площадь в более чем 5000 квадратных метров..

Как сообщили агентству InterpressNews в Службе по управлению в чрезвычайных ситуациях, в тушении пожара задействованы 12 автоцистерн, планируется привлечение дополнительной техники.

Пожар, скорее всего, вспыхнул в одном из магазинов на территории рынка Лило.


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