

Национальное агентство продовольствия призывает граждан не приобретать мясо в местах неорганизованной торговли

28.01.2025 18:54





Национальное агентство продовольствия призывает граждан не приобретать мясо в местах неорганизованной торговли, где неизвестно происхождение мяса, свиньи не были забиты на скотобойне, и, следовательно, неизвестно, было ли мясо проверено на трихинеллёз.



Поводом для заявления агентства стал случай заражения трихинеллёзом, подтверждённый 27 января.



По информации агентства, 27 января Национальный центр по контролю заболеваний и общественному здоровью сообщил о подтверждённом случае трихинеллёза.



«Согласно уведомлению, 63-летний пациент за несколько дней до появления клинических признаков заболевания употреблял в пищу мясо свиньи и купаты, приобретённые в селе Озургети. Мясо также было употреблено другим членом семьи, но на данный момент у него нет признаков заболевания. Заболевший не смог назвать имя продавца мяса и продуктов.



После получения уведомления информация была немедленно направлена в региональное управление Гурии и ветеринарный департамент для оперативного реагирования. Специалисты Национального агентства продовольствия уже начали расследование», – сообщает агентство.



В заявлении подчеркивается, что трихинеллёз – это заболевание, которое может развиться у человека при употреблении в пищу сырого или недостаточно термически обработанного мяса, заражённого микроскопическим паразитом трихинеллой. Основным фактором риска является свиное мясо, однако резервуаром могут быть и другие дикие животные или лошади.



«Клинические признаки трихинеллёза включают головную боль, лихорадку, озноб, кашель, отёк лица и глаз, боли в суставах и мышцах, зуд кожи. Первым симптомам могут сопутствовать диарея или запоры. Тяжёлое течение заболевания характеризуется нарушением координации, сердечными и дыхательными проблемами», – говорится в заявлении.





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