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На месте крушения самолета в Вашингтоне найдено 19 тел


30.01.2025   15:03


На месте крушения самолета недалеко от Национального аэропорта им. Рейгана в Вашингтоне обнаружено 19 тел.

Правоохранительные органы подтвердили данную информацию СМИ.

Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту самолета, возвращавшегося из штата Канзас, находились члены их команды — спортсмены, тренеры и члены семей.

В спасательной операции принимают участие около 300 спасателей. Работать приходится в сложных условиях: ветрено, туманно, вода замерзает.

Спасательная операция будет продолжаться всю ночь. Дополнительную информацию власти опубликуют в течение дня.

Для справки, пассажирский самолет American Airlines с 64 людьми на борту столкнулся с вертолетом Black Hawk армии США. Точное число жертв пока неизвестно.


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