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На месте крушения самолета в Вашингтоне найдено 19 тел
30.01.2025 15:03
На месте крушения самолета недалеко от Национального аэропорта им. Рейгана в Вашингтоне обнаружено 19 тел.
Правоохранительные органы подтвердили данную информацию СМИ.
Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту самолета, возвращавшегося из штата Канзас, находились члены их команды — спортсмены, тренеры и члены семей.
В спасательной операции принимают участие около 300 спасателей. Работать приходится в сложных условиях: ветрено, туманно, вода замерзает.
Спасательная операция будет продолжаться всю ночь. Дополнительную информацию власти опубликуют в течение дня.
Для справки, пассажирский самолет American Airlines с 64 людьми на борту столкнулся с вертолетом Black Hawk армии США. Точное число жертв пока неизвестно.
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