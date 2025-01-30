

На месте крушения самолета в Вашингтоне найдено 19 тел

30.01.2025 15:03





На месте крушения самолета недалеко от Национального аэропорта им. Рейгана в Вашингтоне обнаружено 19 тел.



Правоохранительные органы подтвердили данную информацию СМИ.



Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту самолета, возвращавшегося из штата Канзас, находились члены их команды — спортсмены, тренеры и члены семей.



В спасательной операции принимают участие около 300 спасателей. Работать приходится в сложных условиях: ветрено, туманно, вода замерзает.



Спасательная операция будет продолжаться всю ночь. Дополнительную информацию власти опубликуют в течение дня.



Для справки, пассажирский самолет American Airlines с 64 людьми на борту столкнулся с вертолетом Black Hawk армии США. Точное число жертв пока неизвестно.







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