

В Тбилиси открылся ледовый каток международного стандарта

31.01.2025 14:19





Министерство регионального развития и инфраструктуры завершило строительство ледовой арены международного стандарта в Тбилиси.



Как сообщает министерство инфраструктуры, тбилисская ледовая арена уже в феврале примет Европейский зимний юношеский Олимпийский фестиваль 2025 года.



«В современном здании тбилисской ледовой арены оборудовано ледовое поле размером 60×30 метров, трибуны, рассчитанные на 700 зрителей. Арена будет использоваться для хоккея, фигурного катания и кёрлинга.



Благодаря специальному изолированному покрытию пола, без необходимости растапливать лёд, площадка также сможет обслуживать летние виды спорта и другие мероприятия (баскетбол, мини-футбол, гандбол и т. д.).



Проектирование и строительство ледовой арены началось в декабре 2023 года и было профинансировано из государственного бюджета на сумму 29,2 млн лари.



В феврале 2025 года Грузия примет Европейский зимний юношеский фестиваль в Тбилиси, Бакуриани и Батуми. В рамках подготовки к мероприятию Министерство регионального развития и инфраструктуры завершило строительство биатлонного стадиона и 3,5-километровой лыжной трассы в Бакуриани», — говорится в заявлении министерства.



На открытии ледовой арены присутствовали премьер-министр Грузии, мэр Тбилиси и члены правительства.







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