

В самолете Тбилиси-Петербург сработала сигнализация о неисправности

02.02.2025 23:48





Самолет авиакомпании «Азимут» рейса Тбилиси - Санкт-Петербург благополучно приземлился в аэропорту назначения, несмотря на сработавшую сигнализацию о неисправности, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.



«На борту самолета <...>, выполнявшего рейс А47040 Тбилиси - Санкт-Петербург 2 февраля 2025 года, сработала сигнализация о неисправности. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Пулково в 19:34 мск», - говорится в сообщении.



О какой именно неисправности идет речь, в пресс-службе не уточнили. Телеграм-канал «112» писал, что речь идет о самолете Sukhoi Superjet 100.



Ранее, 29 января, самолет «Победы», летевший из Дубая в Москву, совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Астрахани из-за ложного срабатывания датчика одной из систем. По данным «Интерфакса», речь шла о датчике возгорания, сработавшем в багажном отсеке.



После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года вводимые Западом санкции затронули и российскую авиационную отрасль. Ограничения предусматривают запрет на поставки в Россию авиатехники, а также запрет на полёты российских самолётов в страны, которые ввели санкции, и закрытие для них воздушного пространства. Также были отозваны сертификаты страхования, а самолёты, которые были приобретены в лизинг, от российских авиакомпаний потребовали вернуть, чего они не сделали. Из-за этого большинство российских самолётов сейчас могут летать за рубеж только в ограниченное число стран.



В последние месяцы в России стало происходить всё больше инцидентов с оборудованием самолетов, часть из них связаны с поломкой двигателей.





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