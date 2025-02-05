

В 2024 году в автокатастрофах в Грузии погибли 444 человека

05.02.2025 13:23





В 2024 году в автокатастрофах в Грузии погибли 444 человека, 7587 человек получили ранения. Это только случаи правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом.



Всего в 2024 году зарегистрировано 5866 уголовных дел по статье 276 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).



Что касается причин дорожно-транспортных происшествий, то наибольшее их количество – 2926 случаев – зафиксировано по причине «иных видов нарушений правил дорожного движения»; 394 факта повлекли превышение установленной скорости; 358 - Выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона.



В число восьми основных причин автомобильных аварий также входят:



Несоблюдение безопасного расстояния - 294 случая;

Несоблюдение требований дорожного знака или разметки - 279 случаев;

Нарушение правил проезда пешеходных переходов - 236 случаев;

Маневр разворота- 234 случая;

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 185 случаев.



Что касается дорожно-транспортных происшествий, предусмотренных Административным кодексом, то, по предварительным данным МВД, в 2024 году зарегистрировано 54 984 случая.





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