

Гражданин Грузии арестован в Риме по факту поджога в аэропорту «Чампино»

05.02.2025 23:41





Гражданин Грузии арестован в Риме по факту поджога в аэропорту «Чампино». Указанную информацию распространяют итальянские СМИ.



По сводкам СМИ, из-за пожара, возникшего под одной из контрольных башен, во втором по величине римском аэропорту на несколько часов были задержаны все вылеты.



Вскоре после возникновения пожара был задержан 36-летний гражданин Грузии, прибывший в Италию за несколько дней до этого. Он арестован „за подрыв транспортной безопасности, нанесения большого ущерба, поджог, насилие и оказание сопротивления сотрудникам полиции“.



По распространенной информации, все началось 5 февраля, в 07:00 по местному времени. Гражданин Грузии последовал за человеком, шедшим на работу в контрольную башню, расположенную в отдалении от общественного пространства аэропорта. Гражданин Грузии внезапно напал на работника, когда тот открывал двери контрольной башни, и сам вошел в нее. После этого, гражданин Грузии осуществил поджог компьютерного оборудования и мебели, находившихся в башне. Причины, по которым он это сделал, остаются неизвестными, ведется следствие.



Министр инфраструктуры и транспорта Италии назвал инцидент “криминальным актом” и отметил, что поджог “был осуществлен бездомным иммигрантом, который прибыл в страну несколько дней назад”.





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