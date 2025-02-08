

Один мужчина задержан по обвинению в убийстве, совершенном в Сагареджо

08.02.2025 11:19





В Сагареджо задержан обвиняемый в убийстве 38-летнего Георгия Пеикришвили.



40-летний мужчина был задержан по горячим следам сотрудниками Окружного департамента полиции Кахетии.



Указанную информацию подтвердили в МВД Грузии.



Задержанный доставлен в изолятор временного содержания Окружного департамента.



По информации, существующей на настоящее время, конфликт между мужчинами произошел на почве спора, во время которого 38-летнему мужчине было нанесено смертельное ранение из огнестрельного оружия. Следствие ведется по 108-ой Статье Уголовного кодекса Грузии – умышленное убийство.





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