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Один мужчина задержан по обвинению в убийстве, совершенном в Сагареджо


08.02.2025   11:19


В Сагареджо задержан обвиняемый в убийстве 38-летнего Георгия Пеикришвили.

40-летний мужчина был задержан по горячим следам сотрудниками Окружного департамента полиции Кахетии.

Указанную информацию подтвердили в МВД Грузии.

Задержанный доставлен в изолятор временного содержания Окружного департамента.

По информации, существующей на настоящее время, конфликт между мужчинами произошел на почве спора, во время которого 38-летнему мужчине было нанесено смертельное ранение из огнестрельного оружия. Следствие ведется по 108-ой Статье Уголовного кодекса Грузии – умышленное убийство.


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