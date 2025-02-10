

«Тбилиси Энерджи» восстановила поврежденную центральную газовую магистраль

10.02.2025 11:17





Работы на поврежденной центральной магистрали продолжались всю ночь - уже восстановлен 500-миллиметровый газопровод, - об этом сообщает «Тбилиси Энерджи».



По их сведениям, начался второй, самый сложный этап для восстановления газоснабжения, для чего полностью мобилизованы соответствующие службы «Тбилиси Энерджи».



«Напомним, что в результате аварии прекращено газоснабжение до 150 000 абонентов.



Восстановление подачи газа в сети началось поэтапно. Этот процесс требует времени и осторожности, поэтому просим быть внимательными — проверять газовые краны и не оставлять их открытыми. Информацию о восстановлении подачи газа вы получите по СМС.



«Тбилиси Энерджи» еще раз приносит извинения абонентам за создавшийся дискомфорт по независящим от нее причинам.



Восстановление подачи газа уже началось и будет поэтапно завершено до конца дня 11 февраля», - говорится в информации.





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