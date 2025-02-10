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«Тбилиси Энерджи» восстановила поврежденную центральную газовую магистраль


10.02.2025   11:17


Работы на поврежденной центральной магистрали продолжались всю ночь - уже восстановлен 500-миллиметровый газопровод, - об этом сообщает «Тбилиси Энерджи».

По их сведениям, начался второй, самый сложный этап для восстановления газоснабжения, для чего полностью мобилизованы соответствующие службы «Тбилиси Энерджи».

«Напомним, что в результате аварии прекращено газоснабжение до 150 000 абонентов.

Восстановление подачи газа в сети началось поэтапно. Этот процесс требует времени и осторожности, поэтому просим быть внимательными — проверять газовые краны и не оставлять их открытыми. Информацию о восстановлении подачи газа вы получите по СМС.

«Тбилиси Энерджи» еще раз приносит извинения абонентам за создавшийся дискомфорт по независящим от нее причинам.

Восстановление подачи газа уже началось и будет поэтапно завершено до конца дня 11 февраля», - говорится в информации.


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