

Медэкспертиза: трансгендерной женщине Кесарии Абрамидзе нанесли 28 ножевых ранений

11.02.2025 15:49





Согласно заключению медэкспертизы, Бека Джаиани нанес 37-летней трансгендерной женщине Кесарии Абрамидзе 28 ножевых ранений.



На судебном заседании прокурор Григол Нишнианидзе приобщил к делу об убийстве Абрамидзе в качестве вещественного доказательства это заключение медицинской экспертизы.



Между тем, сторона защиты заявила, что все доказательства прокуратуры неоспоримы, за исключением этого заключения медэкспертизы.



Прокурор заявил, что все раны, которые Джаиани нанес Абрамидзе, нанесены ей при жизни. Он также сообщил, что в деле есть аудиозапись, на которой обвиняемый рассказывает одному из членов своей семьи о том, «как, когда Кесария Абрамидзе злила его, он подвергал ее физическому насилию».



«Есть также протоколы допросов соседей, которые являются свидетелями фактических обстоятельств насильственных действий Джаиани в отношении Кесарии Абрамидзе. Что касается убийства, совершенного с особой жестокостью, то сторона защиты этого не признает, однако заключение медицинского эксперта, представленное на сегодняшнем судебном заседании, является прямым доказательством того, что в данном случае 28 ранений, которые получены при жизни, напрямую связаны со <наступившей> смертью», — заявил прокурор Нишнианидзе.



Напомним, 26-летний Бека Джаиани, обвиняемый в умышленном убийстве 37-летней трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе по признаку гендера, был задержан в окрестностях аэропорта Кутаиси.



Следствие ведется по статье 109 Уголовного кодекса, пункты «т» и «м» которой предполагают умышленное убийство, совершенное при обстоятельствах, отягченных особой жестокостью, по признаку пола.



Преступление предусматривает лишение свободы сроком от 16 до 20 лет или пожизненный срок.



Источник: SOVA

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