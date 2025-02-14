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Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена временно не может обслуживать пассажиров
14.02.2025 13:46
«Из-за технической неисправности Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена временно не может обслуживать пассажиров», говорится в заявлении «Тбилисской транспортной компании».
По сообщению компании, сотрудники соответствующих служб работают над устранением неисправности в установленные сроки.
«Сотрудники соответствующих служб «Тбилисской транспортной компании» уже находятся на месте и работают над устранением неисправности в кратчайшие сроки. Первая линия Тбилисского метрополитена продолжает работать в обычном режиме. «Тбилисская транспортная компания» приносит извинения за причиненный дискомфорт», — говорится в заявлении.
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