

Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена временно не может обслуживать пассажиров

14.02.2025 13:46





«Из-за технической неисправности Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена временно не может обслуживать пассажиров», говорится в заявлении «Тбилисской транспортной компании».



По сообщению компании, сотрудники соответствующих служб работают над устранением неисправности в установленные сроки.



«Сотрудники соответствующих служб «Тбилисской транспортной компании» уже находятся на месте и работают над устранением неисправности в кратчайшие сроки. Первая линия Тбилисского метрополитена продолжает работать в обычном режиме. «Тбилисская транспортная компания» приносит извинения за причиненный дискомфорт», — говорится в заявлении.







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