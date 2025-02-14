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В 2024 году выявлено 5,563 случая нарушения норм автомобильных выхлопов
14.02.2025 14:03
В 2024 году выявлено 5,563 случая несоблюдения норм регулирующих уровень загрязнения автомобильных выхлопов.
Такие данные указаны в отчете Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии за 2024 год.
В Тбилиси, за указанное нарушение, было выписано 2 827 штрафов, в Кутаиси — 900, в Батуми — 947, в Рустави — 889.
Контроль транспортных средств с видимыми выбросами осуществляется с 4 сентября 2023 года в четырех крупных городах страны: Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Батуми.
За несоблюдение установленной законодательством нормы о выбросах автотранспортных средств в случае физического лица размер штрафа составляет 100 лари в первый раз, 300 лари во второй раз и 600 лари в третий раз. В случае юридического лица штраф составляет 500, 1500 и 3000 лари соответственно.
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