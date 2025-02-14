Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В 2024 году выявлено 5,563 случая нарушения норм автомобильных выхлопов


14.02.2025   14:03


В 2024 году выявлено 5,563 случая несоблюдения норм регулирующих уровень загрязнения автомобильных выхлопов.

Такие данные указаны в отчете Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии за 2024 год.

В Тбилиси, за указанное нарушение, было выписано 2 827 штрафов, в Кутаиси — 900, в Батуми — 947, в Рустави — 889.

Контроль транспортных средств с видимыми выбросами осуществляется с 4 сентября 2023 года в четырех крупных городах страны: Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Батуми.

За несоблюдение установленной законодательством нормы о выбросах автотранспортных средств в случае физического лица размер штрафа составляет 100 лари в первый раз, 300 лари во второй раз и 600 лари в третий раз. В случае юридического лица штраф составляет 500, 1500 и 3000 лари соответственно.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна