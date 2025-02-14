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Сухогруз под флагом Монголии оштрафован в водах Грузии
14.02.2025 17:56
Сухогруз под флагом Монголии был остановлен в водах Грузии за нарушение правил судоходства.
Корабль следовал из грузинского Поти в египетский Порт-Саид. В чем именно заключалось нарушение, в полиции не уточняют.
В отношении капитана – гражданина Азербайджана – начали производство по статье 114 Кодекса об административных правонарушениях.
Штраф - 10 тысяч лари.
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