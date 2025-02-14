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Сухогруз под флагом Монголии оштрафован в водах Грузии


14.02.2025   17:56


Сухогруз под флагом Монголии был остановлен в водах Грузии за нарушение правил судоходства.

Корабль следовал из грузинского Поти в египетский Порт-Саид. В чем именно заключалось нарушение, в полиции не уточняют.

В отношении капитана – гражданина Азербайджана – начали производство по статье 114 Кодекса об административных правонарушениях.

Штраф -  10 тысяч лари.


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