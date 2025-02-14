

Сухогруз под флагом Монголии оштрафован в водах Грузии

14.02.2025 17:56





Сухогруз под флагом Монголии был остановлен в водах Грузии за нарушение правил судоходства.



Корабль следовал из грузинского Поти в египетский Порт-Саид. В чем именно заключалось нарушение, в полиции не уточняют.



В отношении капитана – гражданина Азербайджана – начали производство по статье 114 Кодекса об административных правонарушениях.



Штраф - 10 тысяч лари.





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