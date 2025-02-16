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В Махинджаури поезд сбил молодую женщину
16.02.2025 00:17
В Махинджаури поезд сбил молодую женщину средних лет, в результате чего она скончалась на месте.
По существующей информации, это произошло, когда женщина фотографировала.
На месте работают сотрудники министерства внутренних дел и бригада скорой помощи.
Как сообщает МВД Грузии, по факту начато расследование по статье 275-ой Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта или его эксплуатации.
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