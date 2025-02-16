Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Махинджаури поезд сбил молодую женщину


16.02.2025   00:17


В Махинджаури поезд сбил молодую женщину средних лет, в результате чего она скончалась на месте.

По существующей информации, это произошло, когда женщина фотографировала.

На месте работают сотрудники министерства внутренних дел и бригада скорой помощи.

Как сообщает МВД Грузии, по факту начато расследование по статье 275-ой Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта или его эксплуатации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна