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МВД начало расследование несчастного случая в Батуми
16.02.2025 11:01
МВД Грузии начало расследование обстоятельтсв гибели двух несовершеннолетних в Батуми.
Как сообщили Первому каналу в МВД, расследование ведется по статье 116 УК, которая касается причинения смерти по неосторожности.
По данным мэрии Батуми, в городе Батуми двое несовершеннолетних погибли в результате падения в канаву, наполненную водой.
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