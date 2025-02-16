

МВД начало расследование несчастного случая в Батуми

16.02.2025 11:01





МВД Грузии начало расследование обстоятельтсв гибели двух несовершеннолетних в Батуми.



Как сообщили Первому каналу в МВД, расследование ведется по статье 116 УК, которая касается причинения смерти по неосторожности.



По данным мэрии Батуми, в городе Батуми двое несовершеннолетних погибли в результате падения в канаву, наполненную водой.







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