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В результате ДТП в Батуми погибла молодая женщина
16.02.2025 13:53
В результате ДТП в Батуми погибла молодая женщина и два человека пострадали. Бригада скорой медицинской помощи доставила их в клинику. В связи с произошедшим правоохранители задержали одно лицо.
Как сообщили «Интерпрессньюс» местные жители, в результате ДТП на улице Джавахишвили столкнулись две легковые машины, погибшая находилась в одной из машин.
МВД Грузии начало по факту расследование по статье 276 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человека).
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