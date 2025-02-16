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В результате ДТП в Батуми погибла молодая женщина


16.02.2025   13:53


В результате ДТП в Батуми погибла молодая женщина и два человека пострадали. Бригада скорой медицинской помощи доставила их в клинику. В связи с произошедшим правоохранители задержали одно лицо.

Как сообщили «Интерпрессньюс» местные жители, в результате ДТП на улице Джавахишвили столкнулись две легковые машины, погибшая находилась в одной из машин.

МВД Грузии начало по факту расследование по статье 276 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человека).


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