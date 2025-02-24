

Интенсивный снегопад создал проблемы и в регионе Гурия

24.02.2025 13:16





Сильный снегопад создал проблемы и в регионе Гурия. Как сообщил «Интерпрессньюс» мэр муниципалитета Ланчхути Александр Саришвили, возникла необходимость вывезти жителей из нескольких мест. По его словам, все службы мэрии работают в экстренном режиме, чтобы свевременно устранять имеющиеся проблемы.



«В нашем муниципалитете снег создал довольно серьезные проблемы. На данном этапе работает 20 единиц техники, но расчищенную дорогу приходится чистить заново, так как снег идет интенсивно. Есть районы, куда мы до сих пор никак не можем доставить технику. Подключены все службы муниципалитета, на месте мобилизованы бригады спасательной службы. Поступил звонок, что обрушились несколько домов, есть места, откуда мы вывезли население, часть перевезли в гостиницу, часть к родственникам. Несколько сел не получают электроэнергию. Активно работают группы «Энерго Про-Джорджия». Мы приостановили образовательный и воспитательный процесс до четверга», — сказал Александр Саришвили.



По информации мэра муниципалитета Чохатаури Давида Шарашенидзе, активно расчищаются центральные дороги. По его словам, учебный и воспитательный процесс приостановлен на два дня.



«Обильные осадки в виде снега создали проблемы. В селах довольно много снега, на данном этапе мы сочли приоритетом центральные дороги и активно их расчищаем. Сегодня, предположительно, до конца дня обеспечим расчистку центральных дорог во всех селах и перейдем к внутренним дорогам. Из-за сильного снегопада мы на два дня приостановили в муниципалитете Чохатаури образовательный и воспитательный процесс», — сообщил «Интерпрессньюс» Давид Шарашенидзе.





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