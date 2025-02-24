|
|
|
В Батуми снежный покров достигает 50 сантиметров
24.02.2025 13:33
По данным Аджарской региональной гидрометеорологической обсерватории, снежный покров в Батуми достигает 50 сантиметров. Эти данные были опубликованы утром, с тех пор снегопад не прекращался и, вероятно, высота снежного покрова увеличилась еще больше.
Уточненная информация, как нам сообщили в вышеуказанной службе, будет опубликована в течение нескольких часов.
По прогнозам синоптиков, сильный снегопад продолжится до конца дня 24 февраля.
Из-за метели и сильного снегопада сегодня в школах Аджарии был приостановлен учебный процесс.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна