

В Батуми снежный покров достигает 50 сантиметров

24.02.2025 13:33





По данным Аджарской региональной гидрометеорологической обсерватории, снежный покров в Батуми достигает 50 сантиметров. Эти данные были опубликованы утром, с тех пор снегопад не прекращался и, вероятно, высота снежного покрова увеличилась еще больше.



Уточненная информация, как нам сообщили в вышеуказанной службе, будет опубликована в течение нескольких часов.



По прогнозам синоптиков, сильный снегопад продолжится до конца дня 24 февраля.



Из-за метели и сильного снегопада сегодня в школах Аджарии был приостановлен учебный процесс.







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