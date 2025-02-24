Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми снежный покров достигает 50 сантиметров


24.02.2025   13:33


По данным Аджарской региональной гидрометеорологической обсерватории, снежный покров в Батуми достигает 50 сантиметров. Эти данные были опубликованы утром, с тех пор снегопад не прекращался и, вероятно, высота снежного покрова увеличилась еще больше.

Уточненная информация, как нам сообщили в вышеуказанной службе, будет опубликована в течение нескольких часов.

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад продолжится до конца дня 24 февраля.

Из-за метели и сильного снегопада сегодня в школах Аджарии был приостановлен учебный процесс.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна