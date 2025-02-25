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Крыша центрального входа в Батумский аэропорт повреждена из-за сильных осадков
25.02.2025 10:34
Крыша центрального входа в Батумский международный аэропорт была повреждена из-за сильных осадков.
В результате инцидента никто не пострадал.
«Рейсы в международном аэропорту Батуми отложены из-за сложных метеорологических условий. Соответственно, в момент незначительного повреждения крыши в терминале аэропорта не было пассажиров и значительной части персонала. «TAV Georgia» уже начала интенсивные реставрационные работы», — отмечают в компании.
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