

Крыша центрального входа в Батумский аэропорт повреждена из-за сильных осадков

25.02.2025 10:34





Крыша центрального входа в Батумский международный аэропорт была повреждена из-за сильных осадков.



В результате инцидента никто не пострадал.



«Рейсы в международном аэропорту Батуми отложены из-за сложных метеорологических условий. Соответственно, в момент незначительного повреждения крыши в терминале аэропорта не было пассажиров и значительной части персонала. «TAV Georgia» уже начала интенсивные реставрационные работы», — отмечают в компании.





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