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Сильный снегопад вызвал проблемы в Цаленджиха
25.02.2025 18:34
Сильный снегопад создал проблемы в Цаленджихеа. На дороге Цаленджиха-Джвари несколько автомобилей сошли с дороги, некоторые из них получили повреждения.
По словам исполняющего обязанности мэра Цаленджиха Иване Бурдули, соответствующая техника и рабочая сила работают в режиме ожидания.
«Соответствующая техника и силы работают в усиленном режиме, на полную мощность. Дороги расчищаются, техническая соль посыпается, но из-за обильных снегопадов добраться до всех мест одновременно не представляется возможным. В настоящее время дороги не закрыты ни в одном направлении», — заявил Бурдули.
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