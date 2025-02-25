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Сухопутная граница Грузии и России закрыта для всех видов транспорта


25.02.2025   21:15


Сухопутная граница Грузии и России закрыта для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин

Об этом сообщил в МВД Северной Осетии.

Участок дороги Гудаури — Коби закрыт из-за плохой погоды и опасности схода лавин.


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