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Сухопутная граница Грузии и России закрыта для всех видов транспорта
25.02.2025 21:15
Сухопутная граница Грузии и России закрыта для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин
Об этом сообщил в МВД Северной Осетии.
Участок дороги Гудаури — Коби закрыт из-за плохой погоды и опасности схода лавин.
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