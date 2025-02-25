

Сухопутная граница Грузии и России закрыта для всех видов транспорта

25.02.2025 21:15





Сухопутная граница Грузии и России закрыта для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин



Об этом сообщил в МВД Северной Осетии.



Участок дороги Гудаури — Коби закрыт из-за плохой погоды и опасности схода лавин.





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