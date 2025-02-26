

Возобновлено авиасообщение из международного аэропорта Батуми

26.02.2025 10:20





В международном аэропорту Батуми возобновлено авиасообщение. Как сообщил в беседе с «Интерпрессньюс» представитель аэропорта, в данный момент идет посадка на самолет, направляющийся в Тель-Авив.



По его словам, сегодня в Батумском аэропорту запланировано 12 авиарейсов.



«В международном аэропорту Батуми идет посадка на направление Батуми-Тель-Авив, предположительно, полеты полностью должны возобновиться сегодня. В основном у нас авиарейсы в направлении Батуми-Тель-Авив и Батуми-Стамбул. В течение сегодняшнего дня запланировано 12 рейсов, надеемся, что они будут полностью возобновлены», — заявляют в международном аэропорту Батуми.





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