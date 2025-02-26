Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Возобновлено авиасообщение из международного аэропорта Батуми


26.02.2025   10:20


В международном аэропорту Батуми возобновлено авиасообщение. Как сообщил в беседе с «Интерпрессньюс» представитель аэропорта, в данный момент идет посадка на самолет, направляющийся в Тель-Авив.

По его словам, сегодня в Батумском аэропорту запланировано 12 авиарейсов.

«В международном аэропорту Батуми идет посадка на направление Батуми-Тель-Авив, предположительно, полеты полностью должны возобновиться сегодня. В основном у нас авиарейсы в направлении Батуми-Тель-Авив и Батуми-Стамбул. В течение сегодняшнего дня запланировано 12 рейсов, надеемся, что они будут полностью возобновлены», — заявляют в международном аэропорту Батуми.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна