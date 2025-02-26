

Департамент автодорог сообщает о восстановлении движения на участке Рикоти

26.02.2025 13:23





Департамент автомобильных дорог сообщает о восстановлении движения на участке Рикоти, после схода лавины.



«Работы по расчистке дороги от сошедшей лавины на 141-м км участка Рикоти завершены, движение транспорта полностью восстановлено. В результате схода лавины никто не пострадал. В связи с интенсивным снегопадом спецтехника продолжает работы по расчистке дорог на всем участке Рикотского шоссе в непрерывном режиме», — говорится в информации.



Сход произошел 26 февраля, в 02:25 часов, в результате были повреждены 4 транспортных средства.





Как указали в Департаменте автомобильных дорог, расчистка международных и внутренних автомобильных дорог продолжается.



«Учитывая, что по всей стране продолжается интенсивный снегопад, просим воздержаться от поездок без крайней необходимости. Кроме того, просим путешествовать на исправных транспортных средствах, с шинами, соответствующими сезону, и соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в департаменте.





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