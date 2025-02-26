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В Батуми обрушилась крыша одного из домов
26.02.2025 14:09
В Батуми обрушилась крыша одного из домов расположенных в итальянском дворике на улице Метакса. Инцидент произошел ночью.
Как рассказал изданию «Батумелеби» владелец дома, «спасательная служба прибыла вовремя и смогла безопасно эвакуировать всех жильцов».
В настоящее время семья ожидает помощи от Мэрии Батуми. Оказание помощи пострадавшим семьям в таких случаях входит в обязанности мэрии.
В Батуми уже несколько дней продолжается сильный снегопад.
Снегопад повредил крышу центрального входа в Международный аэропорт Батуми, почти по всему городу повреждены навесы и легкие перекрытия.
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