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Из-за снегопада вновь отменены несколько железнодорожных рейсов


26.02.2025   14:27


Из-за непогоды и снегопада вновь отменены несколько железнодорожных рейсов. Информацию распространяет Грузинская железная дорога.

По их данным, пассажирам будет полностью возмещена стоимость билетов.

«Грузинская железная дорога сообщает, что в связи с непогодой и снегопадом отменяются несколько рейсов, в частности:

26 февраля:

№ 804 Тбилиси - Батуми;

№801 Батуми - Тбилиси;

№ 869 Зугдиди-Тбилиси;

№874 Тбилиси - Поти;

№617 Боржоми-Тбилиси;

№686 Тбилиси - Боржоми;

27-28 февраля:

№ 854 Тбилиси-Озургети;

№ 853 Озургети-Тбилиси;

№ 6355/6356 Кутаиси-Риони;

№ 6353/6354 Кутаиси -Риони;

№ 682/681 Кутаиси-Батуми;

№ 684/683 Кутаиси-Батуми;

№ 613/614 Батуми-Озургети;

№618/617 Тбилиси - Боржоми;

№685 Боржоми-Тбилиси.

Пассажирам стоимость билетов будет полностью возмещена.

Рейсы Грузинской железной дороги возобновятся, как только улучшится метеорологическая ситуация. Грузинская железная дорога приносит извинения за дискомфорт», — говорится в информации.


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