

Из-за снегопада вновь отменены несколько железнодорожных рейсов

26.02.2025 14:27





Из-за непогоды и снегопада вновь отменены несколько железнодорожных рейсов. Информацию распространяет Грузинская железная дорога.



По их данным, пассажирам будет полностью возмещена стоимость билетов.



«Грузинская железная дорога сообщает, что в связи с непогодой и снегопадом отменяются несколько рейсов, в частности:



26 февраля:



№ 804 Тбилиси - Батуми;



№801 Батуми - Тбилиси;



№ 869 Зугдиди-Тбилиси;



№874 Тбилиси - Поти;



№617 Боржоми-Тбилиси;



№686 Тбилиси - Боржоми;



27-28 февраля:



№ 854 Тбилиси-Озургети;



№ 853 Озургети-Тбилиси;



№ 6355/6356 Кутаиси-Риони;



№ 6353/6354 Кутаиси -Риони;



№ 682/681 Кутаиси-Батуми;



№ 684/683 Кутаиси-Батуми;



№ 613/614 Батуми-Озургети;



№618/617 Тбилиси - Боржоми;



№685 Боржоми-Тбилиси.



Пассажирам стоимость билетов будет полностью возмещена.



Рейсы Грузинской железной дороги возобновятся, как только улучшится метеорологическая ситуация. Грузинская железная дорога приносит извинения за дискомфорт», — говорится в информации.





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