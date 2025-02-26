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Из-за снегопада вновь отменены несколько железнодорожных рейсов
26.02.2025 14:27
Из-за непогоды и снегопада вновь отменены несколько железнодорожных рейсов. Информацию распространяет Грузинская железная дорога.
По их данным, пассажирам будет полностью возмещена стоимость билетов.
«Грузинская железная дорога сообщает, что в связи с непогодой и снегопадом отменяются несколько рейсов, в частности:
26 февраля:
№ 804 Тбилиси - Батуми;
№801 Батуми - Тбилиси;
№ 869 Зугдиди-Тбилиси;
№874 Тбилиси - Поти;
№617 Боржоми-Тбилиси;
№686 Тбилиси - Боржоми;
27-28 февраля:
№ 854 Тбилиси-Озургети;
№ 853 Озургети-Тбилиси;
№ 6355/6356 Кутаиси-Риони;
№ 6353/6354 Кутаиси -Риони;
№ 682/681 Кутаиси-Батуми;
№ 684/683 Кутаиси-Батуми;
№ 613/614 Батуми-Озургети;
№618/617 Тбилиси - Боржоми;
№685 Боржоми-Тбилиси.
Пассажирам стоимость билетов будет полностью возмещена.
Рейсы Грузинской железной дороги возобновятся, как только улучшится метеорологическая ситуация. Грузинская железная дорога приносит извинения за дискомфорт», — говорится в информации.
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