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От мира отрезаны 149 сел высокогорной зоны Имерети
26.02.2025 14:45
В Имерети по-прежнему борются с сильными снегопадами, снег выпал во всех муниципалитетах региона. По данным краевой администрации, в настоящее время работы по расчистке от снежного покрова ведутся с привлечением 148 единиц техники.
По состоянию на данный момент, отрезаны от мира 149 сел в высокогорной зоне, где снежный покров достигает до двух метров.
Также имеются проблемы с электроснабжением. Электроэнергия не подается 29 790 абонентам, природный газ - 237 абонентам.
В некоторых школах и детских садах муниципалитетов приостановлен учебный процесс.
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