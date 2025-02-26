

От мира отрезаны 149 сел высокогорной зоны Имерети

26.02.2025 14:45





В Имерети по-прежнему борются с сильными снегопадами, снег выпал во всех муниципалитетах региона. По­ данным краевой администрации, в настоящее время работы по расчистке от снежного покрова ведутся с привлечением 148 единиц техники.



По состоянию на данный момент, отрезаны от мира 149 сел в высокогорной зоне, где снежный покров достигает до двух метров.



Также имеются проблемы с электроснабжением. Электроэнергия не подается 29 790 абонентам, природный газ - 237 абонентам.



В некоторых школах и детских садах муниципалитетов приостановлен учебный процесс.





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