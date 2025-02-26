Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

От мира отрезаны 149 сел высокогорной зоны Имерети


26.02.2025   14:45


В Имерети по-прежнему борются с сильными снегопадами, снег выпал во всех муниципалитетах региона. По­ данным краевой администрации, в настоящее время работы по расчистке от снежного покрова ведутся с привлечением 148 единиц техники.

По состоянию на данный момент, отрезаны от мира 149 сел в высокогорной зоне, где снежный покров достигает до двух метров.

Также имеются проблемы с электроснабжением. Электроэнергия не подается 29 790 абонентам, природный газ - 237 абонентам.

В некоторых школах и детских садах муниципалитетов приостановлен учебный процесс.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна