

Energo-pro Georgia начала процесс подачи электроэнергии в Западную Грузию

27.02.2025 13:31





В Западной Грузии технические бригады «Energo-Pro Georgia» продолжают работу в чрезвычайном режиме. Часть абонентов уже получила электричество.



На пике стихии в регионе Гурия ограничение энергоснабжения коснулось 28-30% абонентов, на данный момент без электричества остаётся 18-20% пользователей.



По информации «Energo-Pro Georgia», в зону стихии завезены все необходимые материалы, а вместе с местными электриками работают дополнительные бригады, прибывшие из Восточной Грузии.



«Восстановительные работы также ведутся в регионе Имерети, где электроснабжение ограничено в некоторых сёлах муниципалитетов Вани, Харагаули, Багдати и Зестафони. В городе Хони полностью восстановлено энергоснабжение. Электричество подается и большинству абонентов в Самегрело, на данный момент ограниченное снабжение сохраняется лишь в небольших частях сёл Зугдиди и Абаши. Здесь также продолжаются экстренные работы. Большинство абонентов Аджарии стабильно обеспечены электричеством, без света остаются лишь небольшие участки в муниципалитетах Кобулети и Земо Аджарии. В муниципалитете Хуло электроснабжение полностью восстановлено.



В некоторых местах могут возникнуть проблемы с передвижением, однако мы стараемся добраться до всех населённых пунктов и провести восстановительные работы. В некоторых сёлах могут быть сломаны опоры линий электропередачи, каждая из которых весит 400 кг. Для их замены требуется специальная техника, что увеличивает время выполнения работ», – заявили в «Energo-Pro Georgia».





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